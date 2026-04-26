«I bambini indicano un cammino di vita sereno e tranquillo». Osservando il nuovo percorso naturalistico che corre lungo la laguna, qualche istante prima del taglio del nastro, don Battista Mura ha invitato la folla a farsi portatori di pace: «Attraversiamo le strade del mondo portando speranza e un segnale di concordia. Che il percorso sia un luogo di svago».

Alle parole del parroco di Girasole è seguito, stamattina, un caloroso applauso, anteprima del taglio del nastro, rito cui hanno partecipato consiglieri regionali e provinciali, sindaci dell’Unione dei Comuni del Nord Ogliastra, sotto la cui egida si è sviluppata la progettazione dell’iniziativa che rientra nel master plan “Ogliastra, percorsi di lunga vita”, uno stuolo di bambini e genitori in bicicletta.

«Siamo felici e soddisfatti - ha detto il sindaco di Girasole, Lodovico Piras - per essere riusciti a portare avanti un progetto importante non solo per il nostro paese ma per tutti i Comuni dell’Unione che ci hanno creduto, mettendo in evidenza un risultato che viene dalla collaborazione e dalla perseveranza. Un percorso che mette insieme spirito di collaborazione, sport e rispetto dell’ambiente». I lavori del percorso naturalistico, già sentiero utilizzato da allevatori che transitavano con le mandrie di mucche, sono stati completati in quattro mesi dall’impresa Luca Demurtas.

© Riproduzione riservata