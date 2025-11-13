Novità, a Curcuris, nella comunicazione tra Comune e cittadini. Infatti, l’ente ha attivato un proprio canale WhatsApp. Un servizio di informazione che va ad aggiungersi agli altri già disponibili e che permetterà di ricevere in tempo reale sul proprio smartphone le notizie più importanti che riguardano, ad esempio, informazioni di interesse pubblico, eventi, scadenze ed eventuali disservizi.

L’ampia diffusione di WhatsApp tra le persone permetterà al Comune di raggiungere un vasto pubblico. Inoltre, la trasmissione è immediata (possibilità di inviare messaggi in tempo reale, essenziale in situazioni di emergenza o per aggiornamenti urgenti), semplice e chiara (un canale unidirezionale permette di concentrarsi esclusivamente sulla qualità e sulla coerenza dei messaggi, evitando fraintendimenti legati a risposte o interazioni). Si potrà reagire con le emoticon, ma non inviare messaggi e le notizie rimarranno disponibili per 30 giorni.

Il nuovo canale si aggiunge ai mezzi di comunicazione del Comune di Curcuris già esistenti (social media e sito web) per fornire informazioni chiare e aggiornate. Non sostituisce le comunicazioni ufficiali previste dalla legge, ma si integra con gli altri strumenti disponibili, come dépliant e affissioni.

