Il Comune di Curcuris ha pubblicato un avviso per la concessione di finanziamenti e benefici economici destinati a enti, associazioni e comitati, per attività culturali, musicali, teatrali e ricreative, e alle associazioni per interventi a favore della salute della comunità. Gli interessati potranno presentare le richieste entro lunedì 28 aprile. Per questo intervento, l’amministrazione comunale ha deciso di stanziare in totale 2.300 euro, da dividere in diversi settori di intervento: 800 euro per la tutela dei valori ambientali, 1.000 euro per le attività culturali volte a favorire l’aggregazione giovanile e la socializzazione e 500 euro per iniziative che sono volte a favorire la prevenzione sanitaria secondaria a protezione della popolazione. Le istanze potranno essere trasmesse via Pec all’indirizzo protocollo.curcuris@legalmail.it o a mano all’Ufficio Protocollo comunale.

