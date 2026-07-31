Curcuris, entro il 16 novembre le domande per il “Premio di Diploma di Master, Dottorato di Ricerca e Specializzazione Post Lauream”Le richieste dovranno essere accompagnate da una certificazione rilasciata dall’Ente o autocertificazione
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Il Comune di Curcuris ha approvato il bando per il “Premio di Diploma di Master, Dottorato di Ricerca e Specializzazione Post Lauream” per l’annualità 2025/2026.
Possono beneficiare dei contributi gli studenti che risiedono a Curcuris da almeno 2 anni che hanno conseguito un diploma di master di primo o secondo livello di durata annuale, un dottorato di ricerca di durata triennale o un diploma di specializzazione.
Le istanze per la richiesta di Premio dovranno essere presentate entro il 16 novembre, presso l’Ufficio Servizi Sociali e Culturali o Ufficio Protocollo del Comune di Curcuris. Le richieste dovranno essere accompagnate da una certificazione rilasciata dall’Ente o autocertificazione comprovante il conseguimento della laurea e la votazione finale e la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.