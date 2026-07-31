Novità a Pau sotto il profilo della digitalizzazione e della sicurezza, con l’attivazione, da parte del Comune, del servizio di allerta meteo. Un passo verso l’innovazione e protezione del territorio, attraverso un sistema che consente la diffusione immediata di tutte le allerte meteo e di protezione civile regionali emanate.

Una nuova integrazione, con l’ente che renderà disponibili in tempo reale i bollettini ufficiali del Centro Funzionale Decentrato – Settore Meteo - della Protezione Civile Sardegna, offrendo ai cittadini informazioni chiare, aggiornate e accompagnate dalle norme di comportamento e dai numeri utili da contattare in caso di emergenza. Gli aggiornamenti avverranno tramite sito istituzionale (un banner dedicato nella homepage), canale WhatsApp e pagina Facebook.

«Con l’attivazione di questo nuovo servizio – commenta la sindaca, Alessia Valente – rafforziamo il nostro impegno verso una comunicazione più moderna, tempestiva e vicina ai cittadini. Le informazioni sulle allerte meteo regionali diventano accessibili in modo semplice e immediato, mettendo la tecnologia al servizio della sicurezza della nostra comunità».

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