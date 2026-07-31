Il Comune di Villa Verde ha pubblicato il bando per la concessione di contributi ordinari ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati.

In totale ci saranno a disposizione 13.500 euro. Nello specifico, 5.500 euro saranno destinati alla promozione, tutela e valorizzazione delle tradizioni paesane, da destinare alle feste patronali con rilevanza extraterritoriale, mentre 8.800 euro di contributi per la promozione dell’aggregazione e socialità fra le persone e per la promozione dell’offerta culturale o turistica del territorio, da destinare alle manifestazioni di promozione culturale e turistica del territorio.

Gli interessati potranno presentare la richiesta entro il 3 agosto.

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