Novità sul fronte impianti sportivi a Siamanna. L’amministrazione comunale guidata da Franco Vellio Melas, infatti, nelle scorse ore ha ricevuto un finanziamento regionale di circa 360mila euro per poter intervenire e migliorare il campo sportivo comunale.

«Questa amministrazione – commenta il sindaco - ha da sempre considerato lo sport come un pilastro fondamentale per la nostra comunità, investendo risorse ed energie nella ferma convinzione che la pratica sportiva sia un motore insostituibile di socialità, inclusione e salute per tutte le età, a partire dai nostri giovani. Con questo spirito, abbiamo presentato diverse istanze di finanziamento che spaziano dalla futura posa del manto in erba sintetica ad altri importanti interventi di ammodernamento». L’obiettivo del Comune è quello di attuare l’ampliamento e il rifacimento delle tribune per garantire maggiore sicurezza e comfort agli spettatori, riqualificare i locali interni e gli spogliatoi, modernizzare l'impianto di illuminazione e installare un impianto fotovoltaico, per una gestione energetica sostenibile e green, rifare completamente la recinzione e sistemare tutta l'area circostante il campo. «Si tratta di un cantiere – conclude Melas - che restituirà alla comunità una struttura moderna, efficiente e sicura».

© Riproduzione riservata