Un’oasi verde per la valorizzazione della biodiversità agricola e la tutela della memoria rurale del territorio. Il Comune di Curcuris ha ufficialmente approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione relativo al primo lotto dei lavori per la realizzazione di un frutteto storico.

Aperti ufficialmente lo scorso 9 giugno 2026 e ultimati in tempi record il successivo 16 luglio, i lavori si sono conclusi senza intoppi. L'impresa appaltatrice ha completato le operazioni.

Con questo primo lotto, Curcuris si dota di uno spazio destinato a custodire varietà arboree tradizionali, unendo la ricerca scientifica, la didattica e la promozione ambientale in un'unica grande opera pubblica a servizio della comunità e delle future generazioni.

L'opera, coordinata dal Funzionario Tecnico Rossella Ardu attraverso la determinazione dell'area tecnica del 27 luglio 2026, pubblicata sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it, affonda le sue radici in una nutrita sinergia istituzionale avviata nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale.

Il progetto complessivo ha preso forma grazie alla partecipazione al bando pluriennale della Fondazione di Sardegna e si avvale di importanti collaborazioni scientifiche e operative stipulate con enti di primo piano del panorama sardo come l’agenzia Agris Sardegna e il Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari.

La progettazione e la direzione dei lavori sono state affidate all’agronomo Sandro Marchi, mentre l'esecuzione materiale del primo lotto è stata curata dalla cooperativa sociale Futura Onlus.

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