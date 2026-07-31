Un nuovo caso di Febbre del Nilo in provincia di Oristano. Un persona di 85 anni è stata ricoverata all’ospedale “San Martino”, dove è arrivata nei giorni scorsi con febbre alta e sintomi riconducibili alla West Nile. Il sospetto clinico è stato confermato dalle analisi di laboratorio.

Immediatamente sono state avviate dal dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano l’inchiesta epidemiologica e le attività di profilassi, che prevedono da parte delle autorità competenti la disinfestazione dell’area di residenza della persona che ha contratto il virus.

Con quello comunicato oggi, salgono a quattro i casi accertati di febbre del Nilo in provincia di Oristano nel 2026: il primo risaliva a maggio scorso e riguardava un soggetto ultrasessantenne, il secondo una persona ultranovantenne che, dopo aver contratto il virus e sviluppato la malattia, era purtroppo deceduta. Il terzo una persona ultrasessantenne che si trova tuttora sotto osservazione al San Martino.

«Una rapida escalation di casi a cui purtroppo questa malattia ci ha abituato – spiega la direttrice del dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras –. Per questo, invitiamo ancora una volta le cittadine e i cittadini, in particolare i soggetti fragili e anziani, a prevenire eventuali situazioni a rischio e a proteggersi dalle punture di questo insetto con tutti gli strumenti che ricordiamo: evitare i ristagni d’acqua, proteggersi con spray repellenti e abiti lunghi quando si è all’aperto, schermare la propria casa con zanzariere».

«Ricordiamo che le misure di prevenzione e di protezione contro questa malattia sono estremamente importanti, in assenza di un vaccino o di una terapia specifica, e devono entrare nelle nostre abitudini quotidiane – osserva la direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina – Per cui invitiamo ciascuno, per quanto possibile ad adottare tutte le cautele e i sistemi di protezione dalle zanzare, insetto che veicola la malattia».

(Unioneonline/A.D)

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