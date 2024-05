Domenica, a Curcuris, sarà protagonista il rispetto per l’ambiente e per il territorio. Infatti, organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale, è in programma la 23esima edizione della “Giornata Ecologica”.

L’evento, fissato in località “Is Suergius”, inizierà alle 9, con il raduno dei partecipanti a “Sa Panchixedda” e la distribuzione dei gadget (zainetto e borsa in cotone) agli iscritti. Alle 9.15 la partenza a piedi, con tutti i volontari verso le varie località individuate con presenza di rifiuti abbondanti. Alle 9.30 il via alla raccolta e differenziazione dei rifiuti che verranno depositati su aree appositamente individuate e, poi, trasportati successivamente all’ecocentro. Alle 13, chiusura con il pranzo conviviale nell’area attrezzata di “Is Suergius”.

Per la giornata, l’organizzazione consiglia un abbigliamento adeguato e, in particolare, calzature di sicurezza, pantaloni lunghi, guanti in pelle e camicia a maniche lunghe.

