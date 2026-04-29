Novità in Consiglio comunale a Riola Sardo. Per domani, giovedì 30 aprile, il sindaco Lorenzo Pinna ha convocato l'assemblea pubblica e all'ordine del giorno c'è anche la surroga del consigliere comunale Irene Erdas, dimessasi pochi giorni fa. Al suo posto entrerà Maria Giuseppa Piras, ingegnere, la prima consigliera non eletta della lista "Arriora" alle scorse elezioni comunali. All'ordine del giorno c'è anche la comunicazione del sindaco in merito alla designazione del nuovo capogruppo, Mario Cesare Secci. Seguiranno l'approvazione della gestione associata e reciproca delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e la revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Il Consiglio comunale è stato convocato, in seduta straordinaria, a partire dalle 20.

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