Cuglieri, Loche sul nuovo regolamento commerciale: «Salvaguardiamo gli interessi di cittadini e commercianti»Il sindaco spiega i motivi della variazione dell’orario di vendita nelle aree pubbliche
Il consiglio comunale guidato da Andrea Loche vara il nuovo regolamento del commercio su aree pubbliche a Cuglieri e nelle borgate di Santa Caterina e S’Archittu.
L’orario di vendita sarà dalle 8 alle 14, salvo deroghe eccezionali. Solo il mercato stagionale di S’Archittu in via Lungomare potrà svolgersi dalle 20 alle 23.30, nella stagione estiva da giugno a settembre compresi. Una nuova normativa con parziali modifiche rispetto al regolamento esistente.
«A distanza di tredici anni dalla sua adozione, c'è stata l’indifferibile esigenza di una parziale revisione normativa, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dall'approvazione, che non lo rende quindi più consono in alcune sue parti alle attuali condizioni del tessuto economico e produttivo cittadino», spiega il sindaco Andrea Loche.
«L'intento è quello di garantire gli interessi di chi esercita il commercio e degli altri cittadini che vogliono liberamente poter fruire delle aree e spazi pubblici, dopo il termine delle attività di vendita nelle piazze e nelle vie dove si svolgono i mercati».