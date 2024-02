Il Gal della Marmilla, in riferimento alle Azioni di sistema del Piano di Azione Locale, ha deciso di offrire un servizio di consulenze specializzate e gratuite con l’obiettivo di migliorare la competenza delle micro aziende esistenti nel territorio.

In questo modo si vuole intervenire per aiutare la creazione di reti settoriali e intersettoriali, l’innovazione nei sistemi produttivi e la creazione di un brand territoriale che accomuni i prodotti e li identifichi in termini di qualità. «Si tratta di un'azione strategica – commenta il presidente del Gal Renzo Ibba - per la quale stiamo contattando anche i comuni aderenti, ai quali stiamo chiedendo supporto nell'identificazione delle aziende del territorio di loro competenza, alle quali diffondere l'informazione di questa opportunità».

Le consulenze, finanziati con fondi FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e RAS (Regione Autonoma della Sardegna), coinvolgono le aziende dei settori produttivi dell’agrifood, manifatturiero, le attività di gestione di musei e siti culturali e le attività ricettive e di ristorazione.

