Assessorato alla Cultura del Comune di Ghilarza e Scuola Civica di Musica Guilcier – Barigadu insieme per gli eventi organizzati in occasione della Giornata della Memoria. L’appuntamento è per domenica 26 gennaio alle 18 alla Torre aragonese.

Per l’occasione si esibiranno Piero Pala (voce recitante), Pina Salaris (voce e chitarra) e al pianoforte Gianbattista Angotzi.

«L'amministrazione comunale», spiega l’assessora alla Cultura Paola Flore, «intende celebrare la memoria dell'olocausto con un momento di riflessione animato da musiche a cura dei docenti della Scuola Civica Guilcer - Barigadu. La serata è stata promossa dalla direzione organizzativa e artistica di Bruno Camera e Aurelio Serra».

Quindi prosegue: «L'evento si pone come un'occasione per inaugurare le lezioni dei corsi singoli e collettivi del nuovo anno e per incontrare allievi e popolazione .L'alto numero di allievi ha consentito di ottenere un ottimo contributo economico da parte della Regione e ha permesso l'acquisto di nuovi strumenti, come un pianoforte mezzacoda digitale che rimarrà a disposizione dell'Amministrazione per i prossimi eventi».

