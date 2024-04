Dopo due anni di mandato giunge alla conclusione il lavoro del direttivo del comitato di Sant'Ignazio. Guidato dal presidente Giampiero Cau, dalla vice presidente Graziella Schirra, è composto da nove elementi e si occupa dei festeggiamenti civili nell’omonimo novenario campestre tanto caro ai norbellesi.

Lunedì 15 aprile alle 21 presso la la biblioteca comunale è stata convocata l’assemblea dei soci con all’ordine l'approvazione del bilancio consuntivo 2023. Il presidente Cau e invita tutti i 60 soci e i cittadini alla massiccia presenza sia per il tesseramento relativo al 2024, ma anche affinchè ci possa una adeguata partecipazione al al rinnovo delle cariche sociali.

«Ci sentiamo di fare un appello a quanti vogliono prendere il nostro posto impegnandosi direttamente – evidenzia Cau- perché crediamo utile avere un ricambio alla guida del comitato. Lasciamo i conti in ordine con un attivo di 13 mila euro e ci sono tutte le condizioni per fare un buon lavoro. Noi ci impegneremo – aggiunge Cau - per favorire un passaggio di consegne ottimale».

