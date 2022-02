L’avevano chiamato “Cenerino”, un nome che forse gli ha portato fortuna. È il cucciolo di Maremmano che nel luglio scorso, quando un grave incendio ha distrutto un’ampia fetta del Montiferru, era stato il primo animale a essere ricoverato nella clinica Duemari di Oristano.

Aveva profonde ustioni, una seria polmonite per aver respirato il fumo, e le sue condizioni erano disperate. Ora, a sei mesi da quell’inferno in cui ha rischiato di morire o di perdere la vista, Cenerino sta molto meglio e ha anche trovato una famiglia che lo ha adottato.

La clinica in cui è stato curato ha pubblicato una sua foto: “Se non riconoscete questa faccetta da bel tomo posso capirlo… questo tipo qui è Cenerino, il cucciolo di maremmano ustionato che è stato il primo animale ricoverato in clinica durante l’incendio del Montiferru. Faccia da schiaffi”, si legge nella simpatica didascalia.

(Unioneonline/s.s.)

