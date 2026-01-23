A meno di un mese dalla Sartiglia, con il conto alla rovescia ormai avviato, il Comune si trova a sciogliere uno dei nodi più delicati: i sartiglianti dovranno correre con caschi e giubbotti di protezione oppure no? Per provare a dare una risposta definitiva, l’Amministrazione ha deciso di rivolgersi a un legale, chiedendo un parere sull’applicazione del decreto Abodi.

Il decreto, in vigore da marzo e che disciplina le manifestazioni con cavalli al di fuori dei circuiti sportivi autorizzati, sembra non lasciare molti margini interpretativi: le protezioni sono obbligatorie. Ma c’è un distinguo che potrebbe cambiare tutto. Caschi e giubbotti potrebbero infatti non essere necessari se l’atto finale che autorizza la corsa viene firmato dall’ente organizzatore, la Fondazione, o dal presidente della Commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli.

Un passaggio tutt’altro che secondario, che ha spinto il Comune a muoversi con cautela. Il segretario generale Antonio Ara ha firmato una determina con la quale affida allo studio legale associato degli avvocati Stefano Porcu e Mauro Barberio l’incarico di fornire un parere sull’applicazione del decreto ministeriale 8 gennaio 2025 alla Sartiglia 2026. Il costo dell’operazione è di 5.800 euro.

Nel provvedimento si prende atto dell’imminenza della manifestazione e del fatto che il sindaco Massimiliano Sanna aveva già richiesto all’avvocatura comunale un parere pro veritate per chiarire se e in quale misura il decreto Abodi sia applicabile alla giostra. Gli uffici legali interni, per ragioni di urgenza e opportunità, hanno però suggerito di rivolgersi a un professionista esterno.

Nel frattempo la Fondazione si è già portata avanti: nei giorni scorsi ha speso 18 mila euro per l’acquisto di tutte le protezioni. Un segnale chiaro, mentre sul piano amministrativo e giuridico si cerca ancora una risposta definitiva.

