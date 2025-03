Ad Abbasanta la sindaca Patrizia Carta ha firmato un’ordinanza con la quale autorizza gli organizzatori della sfilate di carnevale che si terranno nelle ore serali dalle 14 alle 24 circa, nei giorni 2, 4 e 8 marzo, in varie vie del centro abitato, lungo il percorso delle sfilate, in deroga ai limiti di emissione sonora, al superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, per l’effettuazione di intrattenimenti musicali.

«La deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone», si precisa nel documento.

