Conto alla rovescia nel Guilcier per il carnevale targato 2026. A Ghilarza l’8 febbraio andrà in scena il carnevale antico con “Su carruzu a s’antiga” proposto dalla Pro loco in collaborazione con il gruppo folk Su Carruzu (in occasione del cinquantesimo anno di attività) e la partecipazione del gruppo folk Onnigaza.

A partire dalle 15 sas mascheras a lentzolu, sos burrones e coppie in abito tradizionale animeranno con la sfilata e balli tradizionali le vie del centro storico. Per l’occasione ci saranno Carlo Boeddu, Totore Chessa, Gianni Ore, Paolo Virdis, Giuseppe Cubeddu, Davide Caddeo, Matteo Scano, Giacomo Crobu e Luca Oppo. Il gran finale è previsto in piazza San Palmerio con pasta e fagioli, zuppa di ceci e pancetta e vino rosso per tutti. Ad Abbasanta Comune e Pro loco in campo per il giovedì grasso. Il 12 febbraio, dalle 15,30 alle 18,30 i locali dell’associazione turistica ospiteranno infatti due simpatici pagliacci che intratterranno i più piccoli con una serie di attività in maschera.

Per l’occasione sarà offerta anche la merenda e la cioccolata. Il 14 febbraio l’appuntamento è con la cursa a sa pudda alle 14,30 nella pista comunale di Pardu. Spazio poi alle sfilate delle maschere e dei carri allegorici domenica 15 e martedì 17 febbraio. Nella prima giornata la festa partirà da Pardu e si concluderà presso la sede della Pro loco che offrirà le zippole. Martedì invece si parte dal quartiere di Sas Piras e si finirà sempre presso la sede della Pro loco che in quest’occasione offrirà i ceci. Sabato 21 febbraio è invece la giornata dedicata alla sfilata intercomunale.

