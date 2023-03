Atto conclusivo domani pomeriggio del lungo e goliardico carnevale bosano 2023 con la tradizionale Pentolaccia e la premiazione delle migliori maschere.

Appuntamento alle 17.30 in piazza Dante con una festa collettiva, in allegria e musica, riservata soprattutto ai più piccoli. «La cerimonia di premiazione delle migliori maschere – afferma soddisfatta la presidente dell' associazione Carrasegare Osincu Annamaria Obinu – chiuderà il carnevale bosano che quest’anno è andato molto al di là di ogni aspettativa. Siamo orgogliosi del successo ottenuto e della grande partecipazione di maschere e pubblico che durante le diverse giornate hanno letteralmente inondato il nostro Comune. La sfida è riuscire a fare ancora meglio per la prossima edizione. Non sarà facile ma noi ci proveremo».

Ora il pensiero è già rivolto al Carnevale estivo che si terrà venerdì 11 agosto e ovviamente riservata prevalentemente ai turisti che affollano le spiagge bosane.

© Riproduzione riservata