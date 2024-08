Domenica 25 agosto è in programma l’evento Cabras per l’Hip hop, a cura della Consulta giovani Cabras, un’intera serata a base di musica e writing che si svolgerà nella piazza Stagno e vedrà la partecipazione di dj e artisti del genere musicale omonimo.

Il primo appuntamento è alle ore 15 con il contest Writing, quando davanti a dodici postazioni si sfideranno altrettanti writers che daranno libero sfogo alla propria arte, dando vita a svariate opere il cui tema centrale sarà Cabras e le sue caratteristiche, tradizioni, cultura, paesaggio. L’artista sarà libero di disegnare secondo la sua ispirazione, utilizzando gli strumenti che riterrà necessari per esprimersi al meglio. Tramite un QR code si potrà indicare la propria preferenza tra le varie produzioni presenti nella piazza.

Alle 18 il via alla serata in musica, con le esibizioni di canto degli artisti provinciali della scena Hip Hop, che si alterneranno con le performance di danza della scuola Artist Project di Oristano. Il secondo concorso della serata andrà in scena alle ore 21.30: saranno gli amanti del freestyle a dare spettacolo nella grande piazza stagno, tra musica e break dance trascineranno il pubblico per aggiudicarsi il titolo di miglior performer della serata. A decretare il vincitore del contest questa volta sarà una giuria formata dai membri della consulta giovani ma sarà fondamentale anche il giudizio del pubblico. Dalle 22.30 a prendere il comando sarà la musica di Dj Ale Zeta.

Nella piazza saranno presenti anche degli stand di comitati e associazioni per la somministrazione di cibo e bevande. Per partecipare al contest writing occorre iscriversi entro le ore 12 di venerdì 16 agosto, attraverso i canali della Consulta Giovani Cabras, oppure chiamando al numero 3914316230 o scrivendo una mail all’indirizzo consultagiovanicabras@gmail.com. È possibile anche partecipare come gruppo. Per il contest di Freestyle sarà possibile iscriversi direttamente il giorno dell’evento.

«Questo evento nasce da una collaborazione proficua tra la realtà giovanile del paese di Cabras e l’amministrazione comunale - afferma l’assessore alla Cultura, Spettacoli e Turismo Carlo Trincas. - Abbiamo la fortuna di avere dei giovani propositivi, capaci e determinati nell’ideazione di proposte al passo con i tempi. Diamo loro fiducia e li affianchiamo nell’organizzazione, così che la proposta estiva possa essere ampia e sempre più varia». «Crediamo che tale iniziativa sia di vitale importanza per permettere ai giovani talenti di poter dare luce ai propri svaghi e opere d’arte. Vorremmo che l’evento diventasse un appuntamento costante negli anni, un modo per rinnovare la musica e l’arte locale avvicinando la cultura di Cabras al linguaggio di noi ragazzi» sono le parole della portavoce della Consulta, Michela Serra.

