Sarà un pò come le stelle di Hollywood. La via però non è quella delle celebrità ma l'interno della chiesa di Santa Maria Assunta, a Cabras.

Per terminare di realizzare il pavimento della parrocchia monsignor Giuseppe Sanna ha deciso di chiamare a raccolta tutti i cittadini. “Una mattonella per Santa Maria” è il titolo dell'iniziativa promossa recentemente.

Chi vorrà donerà 50 euro. Ma non solo. Il nome del donatore o di qualche caro sarà associato a una mattonella che contribuirà a dare splendore e bellezza alla chiesa.

«Sarà un modo per realizzare qualcosa di bello tutti assieme – commenta monsignor Giuseppe Sanna – Per la realizzazione del pavimento abbiamo a disposizione 120 mila euro che arrivano dalla Cei, ma non bastano, la nostra chiesa è molto grande. Ecco perché abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa. Le donazioni iniziano già a essere tante. Sono stati gli stessi fedeli del paese a suggerirmi questa modalità per recuperare le risorse».

