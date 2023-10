L’obiettivo è solo uno: rendere partecipi i cittadini e spiegare bene come cambierà il centro storico di Cabras.

L’amministrazione comunale ha convocato per mercoledì 11 ottobre, alle 18, al centro polivalente di via Tharros, un incontro pubblico con tutti i portatori di interesse del Piano Particolareggiato del Centro Matrice di Cabras e Solanas al fine di raccontare i dettagli del piano e avviare tutti gli approfondimenti coinvolgendo cittadini e tecnici.

Il documento era stato approvato dal Consiglio Comunale e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente lo scorso maggio e a seguito della pubblicazione sul Buras, avvenuta nel mese di agosto, è stato avviato il periodo per la formulazione delle osservazioni necessarie per la futura approvazione definitiva del Piano. La scadenza per la presentazione delle osservazioni, inizialmente fissata per il 2 ottobre, è stata posticipata al 2 novembre. Il Piano è costituito da circa 1500 schede, una per ogni edificio all’interno del centro matrice. Per ognuno è stata identificata la datazione, considerando come storico quello edificato prima del 1950, e sono state realizzate due tabelle indicative: quella contenente le prescrizioni da seguire in vista di un intervento edilizio e quella che suggerisce delle indicazioni, come una sorta di vademecum di consigli utili per un migliore risultato dell’operazione.

«Prosegue il nostro lavoro per consentire che Cabras si doti in tempi certi di questo strumento, fondamentale per lo sviluppo urbano, sociale e culturale della nostra cittadina - ha spiegato il sindaco Andrea Abis - Abbiamo atteso la fine dell’estate per avviare concretamente la fase partecipativa pubblica e consentire a tutti di analizzare nel dettaglio le schede prima di giungere all’approvazione finale».

Ma non ci sarà solo un incontro. Proprio per agevolare l’analisi dello strumento l’amministrazione comunale ha istituito anche uno sportello durante il quale i tecnici che hanno redatto il documento potranno chiarire dubbi e rispondere ai quesiti.

Lo sportello sarà aperto venerdì 13 ottobre dalle 10 alle ore 13 e mercoledì 18 ottobre dalle 16 alle 19 in via Dante, ufficio Servizio tecnico.

