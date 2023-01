“Conoscere il diabete” sulla gestione efficace della patologia in ambito scolastico e sui corretti stili di vita alimentare”. È il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 13 gennaio dalle 16 alle 18 all’interno dell’aula magna della Scuola secondaria di Cabras, in via Trieste.

L’incontro formativo è rivolto a tutto il personale docente e Ata e alle famiglie degli alunni. All’iniziativa proposta all'Istituto dall’associazione Cittadinanz@ttiva, parteciperanno esperti e specialisti nell’ambito sanitario, psicologi e testimonial.

Si tratta di un evento che si inserisce nelle linee formative rivolte ai docenti e mira a sensibilizzare e informare le famiglie su un positivo programma di prevenzione legato all’assunzione di corretti stili di vita.

