Tutto pronto a Cabras per il Festival della Bottarga – Speciale Vernaccia. L’evento, che festeggia quest’anno i suoi 21 anni di vita, e il secondo in versione festival, accoglierà i visitatori dall’8 al 10 settembre. In piazza Eleonora d’Arborea ci sarà la serata di apertura. L’organizzazione è del Comune di Cabras con il contributo finanziario della Fondazione di Sardegna, del Gal Sinis, degli Sponsor Cantina Contini, Crai, Centro Cash, Banca di Arborea, Sa Marigosa, Consorzio della Vernaccia, Riso I Ferrari, Riso Jolly, Azienda Agricola Falchi, Cooperativa Arborea, Impresa Immova e con la collaborazione di Slow Food, dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Forti del grande successo dello scorso anno «per il 2023 confermiamo il format con l’obiettivo di consolidare sempre di più quello che è ormai divenuto un appuntamento di cultura enogastronomica di livello regionale e nazionale – dichiara il sindaco, Andrea Abis –. In questa edizione coinvolgeremo nomi noti del panorama europeo, insieme a personalità istituzionali e alla migliore imprenditoria del territorio. L’evento riunirà le eccellenze enogastronomiche offrendo un'opportunità straordinaria di esplorare la cultura del cibo e del vino di questa meravigliosa micro regione. Il nostro scopo è quello di condividere, con un pubblico ampio e qualificato, un'esperienza ancora più ricca e coinvolgente, in cui poter scoprire i sapori, le tradizioni e l'ospitalità che fanno del Sinis un luogo unico nel suo genere».

La new entry è il focus sulla vernaccia, autentico orgoglio enologico del territorio, e gli eventi ad essa collegati. «Per l’edizione 2023 del Festival della Bottarga - spiega Carlo Trincas, assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo del Comune di Cabras - abbiamo fatto una scelta speciale: unire al prodotto simbolo di Cabras un’altra grande eccellenza del nostro territorio, la vernaccia. Il Festival rappresenta un'ambiziosa iniziativa, concepita per abbracciare tutto il Sinis e mettere in primo piano i nostri prodotti più pregiati, ma rappresenta anche un importante motore per il turismo, in grado di attrarre presenze in un periodo in cui queste normalmente tendono a calare, contribuendo dunque a destagionalizzare il fenomeno turistico». Presenti inoltre 5 ristoranti, tre chef stellati, tre showcooking e tre laboratori con le stelle, sei barman che si sfideranno a colpi di vernaccia per decidere e premiare il migliore cocktail dell’evento, sono solo alcuni degli ingredienti di una ricetta di successo.

