Il centro storico di Cabras è blindato. Gli operai, tantissimi, in queste ore sono al lavoro per mettere in piedi un ristorante a cielo aperto. Sabato 14 e domenica 15 settembre ci sarà la grande festa dei sapori del Sinis.

Dopo il successo della scorsa edizione precedente torna il Festival della Bottarga, quest’anno arricchito da un focus speciale su due pilastri della cucina italiana, riso e pasta, che si affiancheranno alla tradizionale protagonista, la bottarga, offrendo ai visitatori un’esperienza gastronomica ancora più completa e varia.

Il Festival è organizzato dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione, della Fondazione di Sardegna e del Gal Sinis. Saranno due giorni intensi e ricchi di eventi e iniziative, con tantissime attività collaterali organizzate per intrattenere e far scoprire ai visitatori la storia, i sapori e le tradizioni della laguna.

Sabato 14 le attività iniziano al mattino, con i laboratori del gusto e l’inaugurazione del Museo Mar’ e Pontis, alle 11. Il cuore degli spettacoli sarà la piazza Don Sturzo, con l’apertura della “Piazza del Gusto” alle 16.30, un’area food animata dal mercato dei produttori e dai profumi delle prelibatezze dei ristoratori locali, che prepareranno speciali menù a base di bottarga. L’assaggio è d’obbligo, anche grazie ai piatti d’eccezione preparati dagli chef ospiti dell’edizione 2024, che si esibiranno durante la due giorni in vari show cooking sul palco della grande piazza, Marina Ravarotto, Pierluigi Fais, Laura Sechi, Gianluca Chessa. Il grande spettacolo culinario continua poi con Salvatore Camedda e il Masterchef Carlo Cracco, la domenica sera. Da non perdere anche i momenti di dibattito con i giornalisti e critici enogastronomici.

