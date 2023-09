Attorno a sua maestà la bottarga di tutto e di più: degustazioni, show cooking, laboratori di cucina, eventi, spettacoli, convegni, incontri, mostra mercato ma anche una sfida tra i barman locali.

Un mix che andrà in scena dall’otto al dieci settembre in occasione del Festival della bottarga, che per la prima volta viene abbinato anche alla Vernaccia: vino, a detta degli esperti, che si abbina in maniera perfetta con l’oro giallo. Un evento di tutto rispetto per il quale la Regione ha stanziato 110 mila euro. Sarà una festa dei cinque sensi, un weekend enogastronomico di gran classe.

Nel cuore del paese verranno allestite le cucine di cinque ristoranti che prepareranno menù a base di bottarga. Una giuria di esperti giornalisti premierà poi il miglior piatto. Ma non mancheranno nemmeno gli chef stellati: arriveranno Francesco Brutto, Alessandro Bellingeri e Salvatore Camedda: secondo il loro gusto e la loro arte esalteranno il prodotto principe degli stagni del Sinis. Presenti anche diversi giornalisti di testate nazionali e locali.

L’evento, studiato per celebrare le autentiche radici e i veri sapori della Sardegna, è organizzato dal Comune con il contributo della Fondazione di Sardegna, il Gal, Slow Food e l’associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Il sindaco Andrea Abis: «Attraverso l’incontro con l’alta cucina italiana e i giornalisti che verranno a trovarci, vogliamo portare la bottarga di Cabras nelle migliori tavole d’Italia e d’Europa, dando il giusto valore commerciale alla qualità e specificità dei prodotti dello stagno».

