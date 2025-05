L’obiettivo è quello di offrire un programma educativo, sportivo e ricreativo durante il periodo di chiusura delle scuole, promuovendo momenti di socializzazione e svago di qualità, e supportando al contempo le famiglie nel mantenimento della propria routine socio-lavorativa. Torna anche quest’anno uno dei servizi comunali più attesi dalle famiglie: “E-stiamo insieme 2025”, il progetto estivo promosso dal Comune di Cabras e rivolto ai minori residenti nati tra il 2011 e il 2018. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8.30 - 13, presumibilmente a partire da lunedì 9 giugno. I giovani partecipanti saranno coinvolti in attività ludico-motorie, giornate in spiaggia a Torregrande, escursioni, giochi e iniziative culturali. Anche per l’edizione 2025, sono previsti due pacchetti settimanali: uno di 3 mattine, il lunedì, il mercoledì, e il venerdì, e il pacchetto B dal lunedì al venerdì. “Le quote di partecipazione variano in base alla fascia Isee del nucleo familiare e sono consultabili nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune - fanno sapere dal Comune - È confermata anche la riduzione del 10% per il secondo figlio iscritto appartenente allo stesso nucleo”. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 29 maggio 2025. Le domande potranno essere inviate all’indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it oppure consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune. L’ammissione avverrà fino a esaurimento dei fondi disponibili e sarà data precedenza, a parità di Isee, ai minori in situazione di disabilità o seguiti dai Servizi Sociali.

