L’amministrazione comunale di Cabras, su proposta dell’assessorato alla Cultura e agli Spettacoli, organizza due giornate di festa per il carnevale 2024.

Si parte giovedì 8 febbraio, con la sfilata in maschera delle scuole di Cabras e Solanas. Alle 10 i piccoli studenti, accompagnati da insegnanti e personale scolastico, sfileranno per le vie del centro storico e si riuniranno poi nella piazza Don Sturzo per una mattina di musica, giochi e animazione con la parata dei personaggi in maschera. Saranno offerte le zippole a tutti i bambini.

La Giunta guidata dal primo cittadino Andrea Abis ha deliberato di predisporre il servizio di accompagnamento in autobus dei bambini della scuola dell’infanzia e della primaria di Solanas e della scuola dell’Infanzia di via De Gasperi. La giornata del giovedì grasso proseguirà nel pomeriggio. Alle 15.30 bambini, genitori e nonni potranno nuovamente recarsi nella piazza Don Sturzo per una serata all’insegna del divertimento con giochi gonfiabili e intrattenimento con animatori. Sabato 17 febbraio nuovo appuntamento con il Carnevale nella piazza Vittorio Emanuele, con la “Festa in Maschera con la Consulta”. Il pomeriggio avrà inizio alle 15.30 con la pentolaccia e il trucca-bimbi per i più piccoli. Dalle 18.30 spazio ai più grandi con l’aperitivo in musica con dj Zeta.

L’evento, proposto dalla Consulta Giovani Cabras, si rivolge in modo particolare ai ragazzi e intende coinvolgere anche le attività ricettive.

Verranno selezionate dalla Consulta le tre maschere più belle, che vinceranno un ticket per una consumazione da utilizzare nelle attività della piazza.

