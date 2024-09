Successo per la manifestazione "Un Mondo di Sport", un grande evento di promozione sportiva che ha visto protagoniste tutte le società sportive che operano a Cabras.

I partecipanti di ogni età hanno potuto conoscere e provare le diverse attività sportive offerte dalle società del territorio lagunare tra cui fitness, calcio, basket, pallavolo, canoa, danza, arti marziali e tennis. L’evento poi si è chiuso con "Boxe in laguna", un torneo che ha visto sfidarsi venti tra i migliori pugili dilettanti della Sardegna e dell’Abruzzo, tra cui Ruben Ferrari, cabrarese.

Il momento clou della serata è stato l’incontro professionistico tra il cabrarese di adozione, Sorin Claudiu Lacatus, e il suo sfidante croato, Matija Petrinic.

«Grazie alla Consulta Giovani Cabras per la preziosa collaborazione, un gruppo di giovani dinamici e volenterosi che hanno a cuore il proprio paese - ha commentato l'assessore allo Sport Carlo Trincas - Grazie a tutte le società sportive che operano a Cabras per il servizio che danno alla nostra comunità e per l’importante ruolo nell’educazione e nella crescita dei nostri giovani».

