Dal prossimo 8 giugno mani al portafoglio per parcheggiare l’auto a poca distanza dal mare cristallino del Sinis. Con l’arrivo dell’estate Cabras si attrezza per dare il via al servizio della sosta sul litorale, a garanzia dell’ordine e del decoro sulla costa. Un servizio che permette agli avventori di parcheggiare i veicoli in maniera precisa nei punti prestabiliti e di conseguenza tutelare una delle località sarde più frequentate dai turisti.

La campagna abbonamenti prende avvio nella modalità online già domani, sabato 1 giugno, attraverso il portale per la mobilità “Muvin Cabras” che contiene tutte le informazioni sulle aree di sosta, le mappe relative ai luoghi in cui sono collocati i servizi igienici, le spiagge dog-friendly, i defibrillatori e le tariffe, che rimangono le medesime rispetto allo scorso anno. Dall’8 giugno l’acquisto del ticket giornaliero potrà essere effettuato anche con l’applicazione PrestoPark. L’ufficio abbonamenti presso il centro polivalente di via Tharros sarà aperto a partire da lunedì 3 giugno, in maniera continuativa, senza giorno di chiusura per quindici giornate: i giorni lunedì, martedì giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13; il mercoledì dalle 14 alle 20; domenica 9 e domenica 16 giugno, dalle 9 alle ore 13. A seguire, l’apertura sarà garantita dal lunedì al sabato con gli stessi orari. Anche quest’anno l’ufficio sarà servito da due operatori e l’abbonamento sarà rilasciato sotto forma di vetrofania munita di QrCode, da applicare sul parabrezza dell’automobile.

Dalla prossima settimana verrà effettuato anche il taglio dell’erba presente nelle cunette in direzione Maimoni e Mari Ermi, rimandato a causa delle piogge delle scorse settimane. Il lavoro procederà poi con la posa delle passerelle per le aree disabili, fondamentali per garantire l’accesso alle persone con disabilità motoria.

© Riproduzione riservata