La fotografia è allarmante. A Cabras 372 famiglie hanno difficoltà economiche e fanno fatica a riempire il cartello delle spesa e arrivare a fine mese. Il dato arriva dal Comune. Ora però per queste persone arriverà un sostegno economico. Il Comune oggi ha pubblicato la graduatoria dei beneficiari della carta “Dedicata a te”, il contributo una tantum del valore di 382,50 euro.

Si tratta del fondo solidale istituito dalla legge di bilancio 2023 destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità come pasta, carne, pesce e ortaggi, da parte di persone in possesso di un Isee non superiore a 15mila euro.

“La Carta solidale è una misura di aiuto una tantum dedicata a chi non percepisce il reddito di cittadinanza - spiega il primo cittadino di Cabras Andrea Abis - Il fatto che sia così tanto attesa da molti ci lascia apprensione per l’autunno in arrivo. Con la riforma del reddito di cittadinanza e senza efficaci politiche per il lavoro o valide alternative di sostegno sociale andremo incontro a grandi difficoltà”.

“Si tratta di una situazione economica allarmante che non accenna a migliorare nel futuro immediato - ha dichiarato invece l’assessora alle Politiche Sociali Laura Celletti - Nonostante una certa complessità della procedura ministeriale, gli uffici hanno lavorato celermente e mandato avanti la pratica in tempi record”.

Il contributo non è riconosciuto a nuclei familiari composti da meno di tre persone.

