I furti andavano avanti da qualche tempo e ieri notte un blitz della Squadra mobile della questura di Oristano ha consentito di sorprendere due giovani con il bottino: ben 110 chili di cozze rubate nel canale scolmatore dall’allevamento della società Nieddittas.

Alessio Pili, 45 anni, e Marco Trazti, 35, entrambi di Cabras, sono stati fermati dai poliziotti. Mentre altri due sono riusciti a dileguarsi a bordo di un motoscafo. Stamattina i due (difesi dall’avvocata Cristina Puddu) sono comparsi in Tribunale a Oristano per il processo per direttissima.

