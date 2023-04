Assenze che fanno rumore. Durante il Consiglio comunale di ieri sera è stato approvato anche il documento in difesa della sanità pubblica proposto dal Coordinamento dei comitati sardi, ma è stato anche adottato il Pul. Nonostante i due importanti punti all’ordine del giorno era assente però tutta la minoranza.

Il sindaco Andrea Abis commenta la vicenda: «Rinunciare a esprimersi su questi due temi importanti per la comunità non è stata una scelta positiva per la comunità che rappresentano».

Il capogruppo Gianni Meli spiega: «Assenza causata da altri impegni. Per quattro mesi non c’è stato nemmeno un Consiglio comunale in due giorni, addirittura due. Il documento a difesa della sanità doveva essere portato in Consiglio molto prima come del resto hanno fatto tanti altri Comuni».

Presente invece la consigliera Alessandra Lochi, esponente del Pd. Anche lei durante il suo intervento ha criticato la minoranza che non si è presentata: «Va bene che tutti siamo impegnati nella propaganda elettorale ma questo non ci esime da portare avanti il nostro compito istituzionale, un compito importante. Cinque anni fa siamo stati eletti, è giusto portare avanti il nostro impegno fino all'ultimo giorno, soprattutto quando si tratta di argomenti così importanti e delicati come la sanità».

Sempre Lochi poi, durante il suo intervento, ha fatto notare che la seduta forse doveva essere più pubblicizzata in modo da coinvolgere meglio l'intero paese. Assente all'assemblea pubblica anche Maria Carla Sanna, entrata in Consiglio 5 anni fa sostenendo Abis ma da tempo presente con un gruppo autonomo.

