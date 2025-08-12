Ad Abbasanta è possibile chiedere i contributi per i canoni di affittoPuò accedere al contributo chi ha un contratto di locazione regolarmente registrato, un alloggio adibito ad abitazione principale e rientra nei parametri Isee previsti dal bando e consultabili sul sito del Comune
Ad Abbasanta è in pubblicazione il bando per la richiesta del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione degli immobili ad uso residenziale.
Può accedere al contributo chi ha un contratto di locazione regolarmente registrato, un alloggio adibito ad abitazione principale e rientra nei parametri Isee previsti dal bando e consultabili sul sito del Comune (www.comune.abbasanta.or.it).
Le domande, sul modello appositamente predisposto dal Comune scaricabile dal sito istituzionale o reperibile presso l’ufficio affari generali del Comune, dovranno essere presentate entro il 31 ottobre tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it ; tramite e-mail all’indirizzo protocollo@comune.abbasanta.or.it oppure consegnate a mano, presso l’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico.
Per le domande trasmesse a mezzo raccomandata A/R farà fede la data dell’ufficio postale.