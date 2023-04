Un passo avanti per lo sviluppo di Cabras. In consiglio comunale è stato adottato per la prima volta nella storia del Comune il Piano di Utilizzo dei Litorali. Uno strumento fondamentale per lo sviluppo dell’economia turistica.

Fa il punto il primo cittadino di Cabras Andrea Abis: «Nella proposta che è stata adottata dal Consiglio, le concessioni demaniali in spiaggia passeranno da 2 a 12 mentre le concessioni fuori spiaggia passeranno da 12 a 23. Prevista una gamma di servizi turistici stagionali fra ombrelloni e sdraio, bar, ristoranti, punti ristoro, parcheggi, servizi igienici, zone attrezzate sport. Una grande opportunità economica per i nostri giovani con una forte previsione di nuovi posti di lavoro. Il tutto però con grande cura e attenzione per l’ambiente, perché il nostro litorale dovrà mantenere la riconosciuta qualità ambientale e paesaggistica che oggi detiene e che lo contraddistingue».

Ora parte il periodo delle osservazioni al Piano. «Il nostro obiettivo - conclude il sindaco - è la sua approvazione definitiva entro il 31 dicembre 2023».

