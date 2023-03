Scivoli, giostre, giochi a molla, pannelli per il gioco simbolico e persino una lavagna artistica. Ora anche i bambini piccoli che frequentano la scuola di infanzia di Solanas potranno giocare all’aperto.

Gli amministratori hanno inaugurato i nuovi giochi che sono stati installati in giardino. Il sindaco di Cabras Andrea Abis e gli amministratori, con il consigliere delegato ai Parchi e alle Aree verdi Carlo Carta e il consigliere delegato all'Istruzione Ferdinando Sechi, hanno accolto i bambini e i genitori insieme al dirigente scolastico Paolo Figus. «Il gioco all’aria aperta è uno degli elementi fondamentali per il bambino, e con la bella stagione diventa una necessità. Abbiamo quindi agito per arrivare per tempo prima dell’inizio della primavera», ha detto Abis.

L'intervento si è realizzato con un finanziamento di quasi diecimila euro. Durante la mattina il primo cittadino ha colto l’occasione per descrivere alle mamme e ai papà l’imminente progetto per la riqualificazione della scuola, che si realizzerà attraverso la progettazione finanziata dal Pnrr con 1 milione e 700mila euro. L’edificio attuale verrà demolito e ricostruito al centro di un parco, con all’interno anche un piccolo palco per permettere ai bambini di seguire lezioni di teatro e alla comunità Solanas e Cabras di godere di spettacoli estivi.

La scuola avrà due ingressi, uno per il personale e uno per i bambini e i genitori. Nel periodo dei lavori, che dureranno circa dodici mesi, i bambini frequenteranno nella scuola dell'infanzia di via De Gasperi. Un’occasione d’incontro tra genitori, docenti e amministratori che ha dato modo di confrontarsi e chiarire le domande e i dubbi.

