C'è un nuovo caso di positività alla Febbre del Nilo. Si tratta di un paziente settantenne di Cabras, che ha avuto accesso al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano con sintomatologia febbrile ed è stato dimesso con terapia a domicilio.

Salgono così a 35 i casi sintomatici di West Nile virus accertati nel 2025 in tutta la provincia di Oristano.

La Asl ha fatto sapere che è già stata avviata l’indagine epidemiologica e la circoscrizione dell’area di residenza del soggetto contagiato per consentire la disinfestazione entro i 200 metri dall’abitazione. «Ancora una volta raccomandiamo, in particolare alle persone fragili e anziane, di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione dalla zanzara, insetto che trasmette il virus della West Nile – ribadisce la direttrice del dipartimento di Sanità e Prevenzione della Asl 5 di Oristano Maria Valentina Marras -. Evitare dunque i ristagni d’acqua, dove proliferano le larve, svuotando di frequente ciotole per animali, sottovasi, contenitori, piscine per bambini. Importante poi quando si è all’aperto, specie all’imbrunire, coprire il corpo, gambe e braccia, con abiti chiari, utilizzare spray repellenti ed applicare zanzariere a porte e finestre per mettere al sicuro le proprie abitazioni».

