Nell’immobile di via De Castro, a Cabras, lasciato diversi anni fa da un’anziana del paese al Comune per la realizzazione di un centro anziani, stanno per entrare gli operai. Oggi la Giunta guidata dal sindaco Andrea Abis ha approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione dell’edificio.

Al piano terra verrà realizzato un centro diurno per anziani, il primo piano sarà invece trasformato in due appartamenti che, una volta ultimati, verranno messi a disposizione sempre degli anziani che hanno bisogno di un’abitazione provvisoria. Le prime famiglie che entreranno sono quelle che attualmente abitano nelle case popolari di via Mascagni.

Il Comune di Cabras, grazie ai fondi ottenuti dal Pnnr nell’ambito del programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, deve infatti intervenire per la ristrutturazione. L'amministrazione mesi fa ha anche tentato di trovare degli alloggi in affitto, ma la ricerca non è andata a buon fine. Ecco perché alla fine ha deciso di procedere con la ristrutturazione dell’immobile di via De Castro che ospiterà due famiglie per il periodo della durata dei lavori in via Mascagni. Il primo cittadino ha sempre dichiarato che la decisione è coerente con il testamento della cittadina di Cabras, tenuto conto della non autosufficienza piena dei componenti anziani.

© Riproduzione riservata