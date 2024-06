Ancora emergenza a Cabras.

La direzione generale della Asl 3 e la Struttura Semplice Dipartimentale “Integrazione Ospedale-Territorio" fa sapere che domani, martedì 4 giugno, il turno della guardia medica di Cabras, dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo, non sarà operativo a causa della mancanza del medico.

«In caso di necessità - si legge in una nota - ci si può rivolgere ai punti di continuità assistenziale vicini».

A Cabras quasi mille pazienti sono anche senza il medico di base, dopo il pensionamento della dottoressa Adriana Muscas. Ma non è tutto. Domani 4 giugno non sarà però operativo nemmeno l’ambulatorio della Guardia medica di Oristano, in via Carducci.

