L’emergenza sanitaria a Cabras aumenta diventando sempre più critica. Oggi per tutto il giorno l’interno paese resta senza assistenza medica: le porte dell'ambulatorio di via Tharros, a causa della mancanza del medico, rimangono chiuse. Saltata quindi l’assistenza dalle 10 alle 8 di domani mattina.

Un problema non da poco, soprattutto per i cittadini che ormai da venti giorni non hanno nemmeno il medico di base, dopo il pensionamento della dottoressa Adriana Muscas. La Asl, infatti, non è mai intervenuta per risolvere il disagio. Ma non solo. Sempre oggi restano chiuse anche le porte dell’ambulatorio della guardia medica di Oristano, in via Carducci, sempre per la mancanza del medico. I cabraresi quindi non si possono rivolgere nemmeno al punto medico più vicino.

Intanto a Cabras, nonostante le richieste del sindaco Andrea Abis, la Asl non ha risolto il problema. Non solo non è arrivato nessun medico a sostituire la Muscas, ma non è stato attivato nemmeno un Ascot provvisorio per i pazienti rimasti senza assistenza sanitaria, circa mille. Come del resto è accaduto in altre zone.

