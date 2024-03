Raccontare la Sardegna intima di un tempo, quella che le donne tenevano nascosta, forse per vergogna, per paura. Chissà. È questo l’obiettivo del progetto ideato dalla fotografa di Cabras Ilenia Spanu. Lei ha deciso di immortalare la gravidanza con gli abiti tradizionali sardi, immagini scattate nel suo studio del paese ma anche nel villaggio di San Salvatore.

Lo scatto di Ilenia Spanu

«In passato la gravidanza era quasi un tabù, si teneva nascosta e si indossavano abiti grandi - racconta la fotografa - Ecco perché ho deciso di mettere in piedi questo progetto dal titolo “Se fossi vissuta nel passato, avrei fotografato questo momento intimo e speciale della vita?"».

Lo scatto di Ilenia Spanu

Un’iniziativa nata dopo mesi di studio, di informazioni sugli abiti da utilizzare e dopo aver ascoltato tanti consigli da parte dei cittadini di una certa età. «Ora fotografo tante donne in gravidanza. Insomma, è diventata la normalità. È difficile invece trovare foto antiche che raccontano le donne con la pancia e in abiti tradizionali». La famiglia immortalata, «quella di un tempo», proviene da Mogoro. I protagonisti degli scatti sono la futura mamma Valeria Piras e il futuro papà Michele Urraci assieme alla loro piccola Camilla. «Le foto - racconta ancora Ilenia Spanu - verranno esposte preso in una mostra, a Cabras».

© Riproduzione riservata