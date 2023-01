Aule nuove, laboratori all’avanguardia e tanto altro ancora. Buone notizie per la scuola di via De Gasperi. Il Comune di Cabras si è aggiudicato un nuovo bando del Pnrr, stavolta da 1,31 milioni di euro, per il rifacimento e l’ampliamento della scuola dell’infanzia. «È un’altra notizia storica per Cabras, per il sistema scolastico, per i bambini e le bambine - ha detto il sindaco Andrea Abis - Il progetto completa il cerchio del totale ammodernamento delle strutture scolastiche per l’età che va dai 0 ai 6 anni».

Il progetto della scuola di via De Gasperi prevede l’efficientamento energetico e tecnologico dell’immobile e la realizzazione di nuovi bellissimi spazi interni ed esterni alla scuola costituiti da aule, laboratori e giardini. «L’obiettivo che raggiungeremo, al completamento di questi lavori, sarà quello di restituire una struttura perfettamente agibile e funzionale alle nuove esigenze dell’offerta formativa e del benessere dei bambini - ha detto invece l’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Giordano - Anche esternamente il progetto prevede di ottenere adeguati e accattivanti spazi per l’attività ludico motoria e aree verdi, con la messa a dimora di essenze fiorite, alberature ombreggianti e finalmente una pavimentazione antitrauma in gomma».

© Riproduzione riservata