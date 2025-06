Nessuna obiezione, nessuna richiesta di modifica o integrazione: la Regione ha approvato il Piano di utilizzo dei litorali del Comune di Cabras che lo aveva adottato in via definitiva il 19 marzo scorso, dopo aver risposto a tutte le osservazioni di enti e privati.

La svolta lungo la costa del Sinis può quindi cominciare. Ora gli uffici inizieranno a mettere nero su bianco i bandi per la realizzazione di tantissime attività a pochi metri dal mare. Quelle che i turisti aspettano da sempre. Il Piano urbanistico è entrato ufficialmente in vigore grazie alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione il 12 giugno.

«Cabras ha per la prima volta nella sua storia un Pul - dichiara il sindaco Andrea Abis - Ora si apre la fase operativa di uno sviluppo turistico sostenibile per i litorali, destinato a erogare nuovi servizi e generare ricadute significative sul piano socio-economico per l'intero territorio. Questo risultato rappresenta il frutto di un percorso partecipazione, che unisce tutela del paesaggio e dell'ambiente con la qualità dei servizi e la valorizzazione delle risorse locali».

Sono previste 16 nuove concessioni demaniali e 12 comunali. Nei tratti più frequentati del litorale, sarà possibile installare chioschi, bar attrezzati e servizi igienici, realizzati con materiali eco-compatibili. Per gli amanti delle attività all'aria aperta e degli sport acquatici, il piano prevede spazi dedicati al kitesurf e al windsurf, oltre a punti di noleggio per attrezzature balneari. Ci sarà poi un'area pet-friendly, dove si potrà accedere con i propri cani in sicurezza e un'area per il kitesurf. E poi noleggio per attrezzature acquatiche e un accesso facilitato per le persone con disabilità. Due concessioni poi per ombrelloni e lettini posati su piattaforme lignee.

