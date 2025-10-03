Cabras, la lite nel centro di accoglienza finisce a coltellate: un feritoUn 27enne originario del Pakistan è stato colpito alla spalla da un 30enne arrivato dalla Turchia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Momenti di tensione la notte scorsa, nel centro di accoglienza a Cabras. Una accesa discussione tra alcuni ospiti stranieri è degenerata, poi è saltato fuori un coltello.
Un 27enne, originario del Pakistan, è stato colpito alla spalla da un 30enne, arrivato dalla Turchia.
Il ferito è stato subito soccorso dal 118 e accompagnato in ospedale.
Nella struttura di accoglienza in via Tharros, proprio all’ingresso di Cabras, sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire l’accaduto.
Sono stati sentiti vari testimoni, l’aggressore è stato bloccato e ora si trova nel carcere di Massama.