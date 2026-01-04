Nell'ultima seduta del 2025, il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2026‑2028, atto cardine per la pianificazione amministrativa dei prossimi anni. Il documento ha ottenuto il via libera con i soli voti della maggioranza, poiché il gruppo di minoranza con assenze giustificate non era presente alla riunione.

Soddisfatto il sindaco Salvatore Pes, che illustrando gli interventi ha sottolineato come «fra interventi conclusi, in itinere e programmati, a un anno e mezzo dal termine del mandato è stata realizzata buona parte del programma presentato agli elettori». Il Dup contiene le principali linee di sviluppo del paese. Tra le priorità figurano gli interventi su locali e strutture pubbliche, con opere di riqualificazione energetica, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche. Centrale anche la pianificazione territoriale, con l'adeguamento del Piano Urbanistico Comunale e la riqualificazione urbana, dal decoro alla viabilità, fino al completamento dei percorsi pedonali e ciclabili.

Un capitolo rilevante riguarda la gestione dei rifiuti, che il Comune ha scelto di amministrare in autonomia rispetto all'Unione del Guilcier. Una decisione che, ha portato Sedilo a raggiungere risultati eccellenti: il paese è infatti primo anche nel 2025 nella classifica dei Comuni ricicloni dell'Oristanese. Per lo sport, a brevissimo prenderà il via la riqualificazione degli impianti e la realizzazione del campo da calcio in sintetico.

