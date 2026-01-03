La scuola al primo posto. Il Comune non ha dimenticato nemmeno lo sport e le strade del paese. A Milis, l’amministrazione ha messo in campo, per il 2026, un piano da oltre 10 milioni di euro, di cui ben 6,5 milioni derivano da finanziamenti esterni provenienti da Ministeri, Regione e Unione dei Comuni. Nel documento unico di programmazione, approvato a fine dicembre, sono elencati tantissimi interventi: per l'efficientamento energetico della scuola media di Verdi sono a disposizione tre milioni e mezzo di euro.

«La scuola non ha mai ricevuto un finanziamento così importante», spiega la sindaca Monica Ortu, «verrà realizzato un unico istituto che ospiterà anche la scuola primaria. Quest'utima poi sarà ampliata e potrà ospitare un domani anche il nido che a Milis manca».

A brevissimo poi partiranno i lavori per la sistemazione delle buche e il ripristino del manto stradale nei punti più critici del centro urbano. Sono previsti nuovi asfalti in via Verdi e via Matteotti, nonché manutenzioni straordinarie nel centro storico (piazza Martiri, via Eleonora d’Arborea e piazza de sa Brigunza). È prevista anche la manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica nell'area Barigadu, poi delle Loggette di piazza Martiri, del bar di Villa Pernis e della parrocchia di San Sebastiano.Verrà realizzato anche un campo da padel e sono previste la manutenzione straordinaria dei campi da gioco e delle strutture presso il parco giochi in via Roma e la valorizzazione del Parco delle Sorgenti.

