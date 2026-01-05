Via libera del consiglio comunale al bilancio di previsione e il documento unico di programmazione 2026-28. Pochi giorni prima di Natale l'assemblea guidata da Annalisa Mele, ha ratificato la manovra finanziaria assicurando la copertura integrale delle spese attraverso entrate certe e strutturali, garantendo il mantenimento degli equilibri. Nel 2026 la previsione di cassa è 4 milioni e 250mila, per il 2027 sono previsti 4 milioni, per il 2028 invece 3 milioni e 800mila. Risorse necessarie per il funzionamento dell’ente dalle politiche sociali, investimenti per la tutela del territorio, poi istruzione e cultura, consentono al Comune di operare finanziariamente già dal 1º gennaio senza ricorrere all’esercizio provvisorio.

Imu e altre tariffe dei servizi comunali non aumentano, garantendo l’equilibrio finanziario e il mantenimento dei servizi essenziali. La gestione generale e del personale prevede una spesa di cassa di 1 milione di euro. Altra voce di spesa consistente le politiche sociali che assommano a 803mila euro. Per lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente 356mila, gli interventi di protezione civile prevedono 248mila. Per trasporti e mobilità 67mila. Per l’istruzione e diritto allo studio ballano 58mila, e 33mila per i beni culturali, mentre per le politiche giovanili ci sono 252mila euro. Fondi e accantonamenti 154mila e debiti 42mila.

Investimenti per le opere pubbliche: per il 2026 sono previsti 217mila euro per la riqualificazione e messa in sicurezza della palestra scolastica di Bonarcado. Per gli anni successivi la riqualificazione urbana dell’area verde di via Pertini per 300mila euro. La realizzazione del centro sportivo polifunzionale: con 1 milione 150mila euro: 550mila euro da mutuo ICS e 600mila da risorse regionali. Prevista la manutenzione e il miglioramento della viabilità urbana: 300mila interamente da finanziamento regionale.

Azione amministrativa «portata avanti questo con serietà e programmazione, nonostante l’insufficienza del Fondo Unico degli Enti Locali, fermo da quasi vent’anni – precisa la sindaca Mele- andiamo avanti con responsabilità, concretezza e impegno, e ci attendiamo altrettanta da parte della Regione: più attenzione ai territori, alle comunità e ai servizi essenziali per i cittadini».

