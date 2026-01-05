Esce con l’auto e non torna: allarme per un anziano scomparso a SamugheoRicerche in corso, anche con l’elicottero, per Franco Demelas di 69 anni
Continuano senza sosta le ricerche di Franco Demelas, il sessantanovenne di Samugheo di cui si sono perse le tracce ieri mattina dopo le 10.
L’elicottero dei vigili del fuoco sta sorvolando le campagne nella speranza di individuare qualche elemento utile a rintracciare l’anziano, a iniziare dalla sua Hyundai grigia su cui si è allontanato da casa ieri mattina.
A dare l’allarme sono stati i familiari quando in serata non l’hanno visto rientrare.
Mobilitati nelle ricerche vigili del fuoco, carabinieri e volontari.