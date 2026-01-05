Momenti di violenza e tensione sabato notte davanti alla cattedrale di Oristano per una maxi-rissa che ha coinvolto una ventina di giovani. 

Uno scontro a calci e bottigliate, durante il quale è stato anche spruzzato dello spray urticante. Poi l’arrivo delle forze dell’ordine, col fuggi fuggi generale. 

Ignoti al momento i motivi che hanno innescato la lite. 

L’articolo completo di Michele Masala su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital

© Riproduzione riservata