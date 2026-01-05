lo scontro
05 gennaio 2026 alle 07:25aggiornato il 05 gennaio 2026 alle 09:55
Oristano, maxi rissa davanti alla cattedraleCalci, bottigliate e spray urticante. Una ventina di giovani coinvolti
Momenti di violenza e tensione sabato notte davanti alla cattedrale di Oristano per una maxi-rissa che ha coinvolto una ventina di giovani.
Uno scontro a calci e bottigliate, durante il quale è stato anche spruzzato dello spray urticante. Poi l’arrivo delle forze dell’ordine, col fuggi fuggi generale.
Ignoti al momento i motivi che hanno innescato la lite.
